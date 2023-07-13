شاهد بالفيديو.. رسالة للمغتربين من جندي سوداني ويطلب منهم طلب غريب





بث أحد جنود القوات المسلحة السودانية رسالة مرئية للمغتربين يطمئنهم فيها على أحوال البلد ويذكرهم بأن الأمور طيبة وتحت السيطرة.

وقال الجندي في مقطع نشر على إحدى المنصات الرقمية المؤيدة للجيش السوداني بحسب رصد محرر “كوش نيوز” بأن الواقع شيء وما يتم نشره على شبكات التواصل الاجتماعي شيء آخر، وقال بأنها كلها فترة وتعدي.

وطمأن الجندي المغتربين بأنهم عند عودتهم سيجدوا السودان أصبح أفضل من كل الدول، وطلب منهم بإحضار سيطان عنج، لأنه اقترح بجمع “الجنجويد” كلهم في مكان واحد، وإتاحة فرصة للمغتربين للمشاركة في جلدهم.

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الخرطوم – “كوش نيوز“