النتائج الكاملة لـ قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026





انتهت قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والتي أقيمت في كوت ديفوار يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 في أبيدجان بكوت ديفوار.

وأقيمت قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، في العاصمة الإيفوارية بأبيدجان، وجاءت القرعة متوازنة لمعظم المنتخبات الكبيرة في القارة.

يذكر أن بطولة كأس العالم 2026 تقام في 3 دول وهم أمريكا وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ.

المجموعة الأولى:

مصر

بوركينا فاسو

غينيا بيساو

سيراليون

إثيوبيا

جيبوتي

المجموعة الثانية:

السنغال

الكونغو الديمقراطية

موريتانيا

توجو

السودان

جنوب السودان

المجموعة الثالثة:

نيجيريا

جنوب إفريقيا

بنين

زيمبابوي

رواندا

ليسوتو

المجموعة الرابعة:

الكاميرون

كاب فيردي

أنجولا

ليبيا

إي سواتيني

موريشيوس

المجموعة الخامسة:

المغرب

زامبيا

الكونغو

تنزانيا

النيجر

إريتريا

المجموعة السادسة:

كوت ديفوار

الجابون

كينيا

جامبيا

بوروندي

سيشيل

المجموعة السابعة:

الجزائر

غينيا

أوغندا

موزمبيق

بوتسوانا

الصومال

المجموعة الثامنة:

تونس

غينيا الإستوائية

نامبيا

مالاوي

ليبيريا

ساو تومي

المجموعة التاسعة:

مالي

غانا

مدغشقر

إفريقيا الوسطى

جزر القمر

تشاد

ووفقًا للنظام الجديد، يتأهل المنتخب الأول في كل مجموعة مباشرة إلى بطولة كأس العالم 2026، ليصل 9 منتخبات عن المجموعات التسع، فيما يتم عمل دورة بين أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في المجموعات التسع، ليتأهل بطلها ليكون ممثل إفريقيا العاشر في المونديال.

“الأسبوع”