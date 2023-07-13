الأهلي يسحق الزمالك برباعية في القمة المصرية





حقق الأهلي فوزا عريضا على حساب منافسه التقليدي الزمالك بنتيجة 4-1 مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري المصري.

سجل للأهلي حسين الشحات في الدقيقتين 2 و36 والتونسي علي معلول في الدقيقة 45+1 ومحمد شريف في الدقيقة 90+3 بينما أحرز للزمالك أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء في الدقيقة 68.

ورفع الأهلي رصيده بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر إلى 78 نقطة في الصدارة بعدما حسم اللقب وتوقف رصيد الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي خوان أوسوريو عند 59 نقطة في المركز الثالث.

“كووورة”