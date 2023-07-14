شاهد.. “النمر” يكشف عن المسبب الأول لأمراض القلب في السعودية





كشف استشاري القلب الدكتور خالد النمر عن المسبب الأول لأمراض القلب في المملكة. مشيرا إلى أن التوعية تؤدي لانخفاض نسبة الإصابة بالمرض.

وقال خلال مداخلة مع mbcfm: ” المسبب الأول لأمراض القلب لدينا هو ارتفاع الكوليسترول، فحسب الدراسات الطبية الحديثة تصل نسبة ارتفاع الكوليسترول إلى 35 أو 40%”، مضيفا أنه قبل 20 عاما أظهرت دراسة أن نسبة ارتفاع الكوليسترول وصلت إلى 50%، ولكن حديثا هذه النسبة تراجعت مما يدل على الوعي الصحي، وتطور المجتمع”.

وأضاف: “أثبتت الدراسات العلمية في أمريكا والدول الأخرى أن التوعية الصحية تقلل من نسبة الإصابة بالأمراض، ولذلك فإن التثقيف الصحي ليس حاجة زائدة أو زينة وإنما هو واجب، لتقليل الأمراض والأموال التي تنفقها الدولة على العلاج ولذلك هناك تنافسية كبيرة جدا على التوعية في كل دول العالم.

“المرصد”