سياسية
ماذا قال دكتور جبريل عن قمة القاهرة، وما تعليق “حقار” على الأحداث الجارية
قال رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم عن مخرجات قمة دول جوار السودان بالقاهرة: “وجدت مخرجات قمة دول الجوار برئاسة الرئيس السيسي قبولاً و ترحيبًا واسعًا من قبل الشعب السوداني لأنها شخصت الصراع الدائر بصورة صحيحة باعتباره شأناً داخلياً و رفضت التدخلات الخارجية التي تعقد المشهد. التحية للرؤساء الذين ساهموا في تعديل المسارات المعوجة”.
من ناحية أخرى علق الفريق “سليمان صندل حقار” الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية على الأحداث الجارية قائلاً:
تمر بلادنا الحبيبة بظرف تاريخي وكارثة كبيرة، والكل يعلم أن كارثة الحرب أصلاً من صنع الإنسان تخطيطاً وتدبيراً، كذلك كل وسائل القتل المستخدمة اذ ليس للطبيعة دخل فيها، بالتالي يجب وقف هذه الحرب الدائرة بأيدينا، هذه الحرب العمياء التي باتت تحصد أرواح الشعب السوداني بلا هوادة، وتهلك الحرث والنسل وتزرع مزيد من الفرقة والشقاق بين أبناء الوطن الواحد.
إن كل الأسباب والدلالات والإتجاهات ومصلحة البلاد، بل حتى حجر الأرض في بلادنا يقول يجب أن تقف هذه الحرب ونعود إلى الحوار، فقط نحتاج لإرادة سياسية شجاعة لإتخاذ القرار الوطني الشجاع لوقف هذه المحرقة الإنسانية، لأن الرسالة قد وصلت في بريد للجميع.
لا شك أن الذي يجري الآن أزمة وطنية من الدرجة الأولى، ولكن المؤسف في الأمر لقد انبرى نفر كريم من الشعب السوداني ونصبوا أنفسهم أولياء على الشعب، وأخذوا يوزعون صكوك الوطنية وصكوك الخيانة، وهم يعلمون أنهم ليس لديهم هذا الحق، عليهم أن يتوقفوا عن هذه الأبوية الزائفة. ببساطة، كل سوداني لديه حق ديمقراطي أن يعبر عن رأيه بحرية تامة دون حجر أو إرهاب إعلامي علي أساس المواطنة المتساوية.
“الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية”
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد