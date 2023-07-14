ماذا قال دكتور جبريل عن قمة القاهرة، وما تعليق “حقار” على الأحداث الجارية

تمر بلادنا الحبيبة بظرف تاريخي وكارثة كبيرة، والكل يعلم أن كارثة الحرب أصلاً من صنع الإنسان تخطيطاً وتدبيراً، كذلك كل وسائل القتل المستخدمة اذ ليس للطبيعة دخل فيها، بالتالي يجب وقف هذه الحرب الدائرة بأيدينا، هذه الحرب العمياء التي باتت تحصد أرواح الشعب السوداني بلا هوادة، وتهلك الحرث والنسل وتزرع مزيد من الفرقة والشقاق بين أبناء الوطن الواحد.

إن كل الأسباب والدلالات والإتجاهات ومصلحة البلاد، بل حتى حجر الأرض في بلادنا يقول يجب أن تقف هذه الحرب ونعود إلى الحوار، فقط نحتاج لإرادة سياسية شجاعة لإتخاذ القرار الوطني الشجاع لوقف هذه المحرقة الإنسانية، لأن الرسالة قد وصلت في بريد للجميع.