هجوم بري واسع للجيش في الخرطوم وانقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت





تصاعدت حدة الصراع في السودان بعد قيام الجيش بشن هجوما بريا في منطقة الخرطوم بحري فجر الجمعة، وسط انقطاع كامل لشبكات الاتصالات والإنترنت في الخرطوم، بحسب وسائل إعلام سودانية.

ورغم مناشدة المجتمع الدولي بضرورة وقف الصراع في السودان إلا أن الصراع لا زال مستمرا بين الجيش وقوات الدعم السريع ليدخل شهره الثالث على التوالي.

وبدأ الجيش السوداني عملية عسكرية موسعة مع مطلع فجر اليوم الجمعة، على مواقع قوات الدعم السريع في مدينة الخرطوم وأم درمان، حيث شنت القوات الجوية السودانية عدة هجمات على تمركزات قوات حميدتي، مع تبادل قصف المدفعية الثقيلة من قبل الجانبين، في الوقت الذي شهدت فيه الخرطوم انقطاع شبكة الإنترنت والاتصالات على مدار ساعات متواصلة، والتي بدأت في العودة التدريجية الآن.

“القاهرة 24”