نقدر الموقف العلني لحكومتنا فيما يتعلق بحرب السودان. ومع ذلك، نشعر بالأسف لنزع الغطاء عن الجانب المظلم، والذي يبدو أنه نتيجة لضغوط إماراتية في إطار صفقة عسكرية خبيثة.

قال صحفي تشادي مستقل بأن كل من دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية، ومنى أركو مناوي حاكم إقليم دارفور رفضا الالتقاء بقائد ثاني الدعم السريع “عبدالرحيم دقلو” خلال تواجده في تشاد.

خلال فترة إقامة قادة الحركات السودانية في انجمينا، تحدثت بعض المنصات عن انتقال القائد الثاني للدعم السريع عبد الرحيم دقلو إلى تشاد. وبعد التحقق من المعلومات، تبيّن أن وجود دقلو في تشاد مؤكد بالفعل.

وبناءً عليه، أكد مصدر مقرّب من الأحداث وصول دقلو إلى تشاد ومكثه هناك لمدة يومين قبل أن يغادر. وتم دعوته لتنسيق موقف الدعم السريع مع الحركات المسلحة في دارفور .