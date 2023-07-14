سفارة روسيا بالقاهرة ترحب بجهود مصر لحل أزمة السودان





رحبت السفارة الروسية فى مصر بجهود القاهرة التى تهدف إلى إنهاء النزاع فى السودان، والتى تمثلت فى استضافتها مؤتمر جوار السودان.

وقالت السفارة فى بيان لها: نرحب بجهود أصدقائنا المصريين الرامية الى حل الأزمة السودانية. ونأمل في أن تتيح صيغة الوساطة التي أطلقتها الدول المجاورة للسودان، مع الدور القيادي للقاهرة، إلى جانب الخطوات الاخرى على مسارات حفظ السلام الأفريقية الأخرى، فرصة لتحقيق وقف إطلاق النار المستدام،وبدء العملية السياسية وضمان إرسال المساعدات الإنسانية الى السودان.

وأكد البيان أن روسيا، مثل مصر، تدعم ضمان الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقضاء على أى تناقضات من خلال الحوار الشامل المباشر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد دعا إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شئونه، واعتبار النزاع الحالي شأناً داخلياً، وأكد على إطلاق حوار جامع يلبي تطلعات الشعب السوداني، وتشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية يكون اجتماعها الأول في دولة تشاد على أن تكون مهمتها وضع خطة عمل تنفيذية لوقف القتال، والتوصل إلى حل شامل للأزمة، عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة في تكاملية مع الآليات القائمة بما فيها الإيجاد والاتحاد الأفريقي.

“اليوم السابع”