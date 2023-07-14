القبض على شخص لقيامه بالاتجار في العملة بمدينة نصر





تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

بدأت الواقعة بقيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بضبط أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة سوهاج حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية”، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

“الشروق نيوز”