الجزائر متفائلة بقرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026





أبدت الجماهير الجزائرية تفاؤلها الكبير بقرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم التي سحبت اليوم الخميس في ِأبيدجان.

وتجاوب الكثير من عشاق منتخب الجزائر عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مع القرعة التي وصفوها بأنها “رحيمة” بالنسبة لكتيبة المدرب جمال بلماضي. وأوقعت القرعة الجزائر في مجموعة ضمت غينيا وأوغندا وموزامبيق وبوتسوانا والصومال. وسيتأهل أوائل المجموعات التسع بشكل مباشر إلى كأس العالم.

وسيتم اختيار أفضل أربعة منتخبات بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات التسع. وستلعب المنتخبات الأربعة تصفيات الملحق بنظام البطولة المصغرة لتحديد منتخب واحد عن قارة إفريقيا من أجل مواجهة منافس من قارة أخرى يتم تحديده لاحقا بعد نهاية التصفيات. وهذا يعني أن إفريقيا ضمنت تسعة مراكز في النهائيات الموسعة التي تضم 48 فريقا مع احتمال إضافة فريق عاشر عبر التصفيات.

وسيمهد هذا الطريق لفريق القائد رياض محرز ورفاقه للتأهل لكأس العالم لخامس مرة في التاريخ. ويحمل بلماضي آمال الجماهير الجزائرية في إعادة سيناريو كأس العالم في البرازيل 2014 الذي كان بطله المدرب وحيد خليلوجيتش حين بلغ الدور الثاني وخرج بصعوبة على يد ألمانيا بعد وقتين إضافيين.

ويملك بلماضي ذكريات سيئة مع كأس العالم خاصة وأنه حرم من التأهل إلى نسخة قطر. وغابت الجزائر عن نهائيات 2022 بطريقة تفطر القلب بخسارتها في الرمق الأخير أمام الكاميرون في الملحق.

وتراهن الجزائر على جيل جديد من اللاعبين المميزين المتألقين في مسابقات الدوري الأوروبية الكبرى مثل حسام عوار وفارس شايبي وإسماعيل بناصر وأصحاب الخبرة مثل نجم مانشستر سيتي محرز والهداف التاريخي لمنتخب الجزائر إسلام سليماني وعيسى ماندي.

“تلفزيون الغد”