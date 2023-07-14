شاهد بالفيديو .. بقال يوجه رسالة عقب معارك الجمعة





بث الصحفي “إبراهيم بقال سراج” رسالة عبر مقطع فيديو مصور في مكان فخم، عقب المعارك التي دارت صباح الجمعة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وقال “بقال” في رسالته بأنه يخاطب الشعب السوداني وفلول “الكيزان”، حيث قال بأنه تم أسر أكثر من 8 ألف اسير من الرتب العليا وجنود الجيش السوداني.

وبحسب رصد محرر “كوش نيوز” على شبكات التواصل الاجتماعي أضاف “بقال” في إحدى المنصات المناصرة لـ “حميدتي”، بأن الدعم السريع حسم المعركة في الخرطوم وسيتم إعلان ذلك قريباً بحسب رؤية القيادة.

شاهد الفيديو من هنا:

الخرطوم – “كوش نيوز“