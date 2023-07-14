السودان يهزم الجزائر ويُتوّج ببرونزية دورة الألعاب العربية





أسقط منتخب السودان فريق الجزائر على أرضه، محرزاً الميدالية البرونزية في دورة الألعاب العربية. وفاز السودان بركلات الترجيح 4-2، بعد تعادل المنتخبين 2-2 خلال الوقتين الأصلي والإضافي.

تقدم منتخب الجزائر بهدفين عبر منذر طمين وماسينسا نايت، قبل أن يسجل منتخب السودان هدفين في أواخر المباراة، عبر عصمت محمد ونوح الجازولي.

واستمر التعادل في الشوطين الإضافيين خلال المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمها السودانيون لمصلحتهم 4-2.

وحقق منتخب “صقور الجديان” ميداليته الثانية في تاريخ مشاركاته بدورة الألعاب العربية، بعدما نال فضية عام 1965.

“الشرق سبورت”