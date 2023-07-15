واشنطن والرياض تؤكدان التزامهما المشترك بإنهاء الصراع في السودان





ذكرت الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكد في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان التزام بلديهما المشترك بإنهاء الصراع في السودان وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للشعب السوداني.

وقالت الخارجية الأميركية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن بلينكن تحدث الجمعة مع وزير الخارجية السعودي، لبحث مجموعة من القضايا الإقليمية والثنائية.

بدورها، قالت الوكالة السعودية للأنباء إن الوزيرين استعرضا أوجه توطيد العلاقات الثنائية وتعزيزها في كل المجالات، كما ناقش الوزيران المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وتتشارك الرياض وواشنطن العمل على حلحلة الصراع في السودان الذي بدأ منتصف أبريل/نيسان الماضي بين الجيش وقوات “الدعم السريع”، حيث نجح البلدان برعاية سلسلة هدنات إنسانية بين الجانبين، تبادل طرفا الصراع فيها الاتهامات بالمسؤولية عن خروقات شابتها.

وتسبب القتال في نزوح آلاف المدنيين من العاصمة السودانية وتسبب أيضا في هجمات بدوافع عرقية في إقليم دارفور.

ولم تنجح جهود الوساطة الإقليمية والدولية حتى الآن في إنهاء القتال.

الجزيرة