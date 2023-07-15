



تحدثت بي بي سي إلى رجل رأى جثثًا تُلقى في مقبرة جماعية في منطقة دارفور في السودان، وقال الرجل “يمكنك رؤية الرغبة في الانتقام في أعين أفراد قوات الدعم السريع”.

تتطابق هذه الشهادة مع تقرير للأمم المتحدة يتهم قوات الدعم السريع شبه العسكرية باستهداف القبائل الأفريقية وقتل ما لا يقل عن 87 شخصًا من قبيلة المساليت.

وتقاتل قوات الدعم السريع والجيش السوداني بعضهما البعض منذ أبريل / نيسان الماضي، وأدى هذا الصراع إلى إعادة إشعال العنف في دارفور.

وكان المتحدث باسم قوات الدعم السريع، محمد المختار، أكد لبي بي سي أن قواته لم تكن طرفا في النزاع المسلح في المنطقة، مشيرا إلي أن الاشتباكات التي اندلعت كانت قبلية بين القبائل العربية وقبيلة المساليت.

“بي بي سي عربي”