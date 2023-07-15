نيجيريا تعلن حالة الطوارئ بسبب نقص الغذاء





أعلن الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، حالة الطوارئ لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الغذاء. وتتضمن بعض المبادرات استخدام الأموال التي تم توفيرها من خلال إلغاء دعم الوقود مؤخرًا لتوفير الأسمدة والحبوب للمزارعين. كما سيتم توفير المزيد من الحماية للمزارعين الذين تخلى الكثير منهم عن أراضيهم بعد أن أصبحوا هدفًا للعصابات التي تقوم بعمليات خطف من أجل الحصول على فدية.

وستتم مساعدة الأسر الفقيرة أيضًا بمبلغ 10 دولارات شهريًا لمدة ستة أشهر. وقال تينوبو، الذي تولى منصبه في مايو/آيار الماضي: “أؤكد لجميع النيجيريين أنه لن يتخلف أحد عن الركب في هذه التدخلات الاستراتيجية”. وتوقع تقرير للأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني أن 25 مليون نيجيري معرضون لخطر كبير بسبب انعدام الأمن الغذائي هذا العام، وهو ما يعني أنهم لن يكونوا قادرين على تحمل تكاليف ما يكفي من الغذاء كل يوم.

والمخاوف بشأن انعدام الأمن الغذائي قائمة منذ فترة طويلة في نيجيريا، التي تعد الأكبر في أفريقيا من حيث عدد السكان، والتي تعاني أيضًا من انعدام الأمن بصورة كبيرة منذ عدة سنوات. تم اختطاف أو قتل أكثر من 350 مزارعًا في الأشهر الـ 12 حتى يونيو/حزيران 2022، وفقًا لموقع تتبع أمني نيجيري. ووقع العديد من هذه الهجمات في شمال البلاد. لكن ديلي أليك، مستشار الحكومة، قال إن الإجراءات الأمنية الجديدة ستعني أن المزارعين يمكن أن يعودوا إلى الأراضي الزراعية “دون خوف من التعرض لهجمات”.

ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول الكيفية التي تنوي بها الحكومة التعامل مع العصابات، والتي يشار إلى أعضائها على أنهم قطاع طرق. وستكون جميع الأمور المتعلقة بالغذاء والماء الآن من مسؤولية مجلس الأمن القومي، الذي يتألف من قادة الأمن في البلاد ويرأسه رئيس الجمهورية. كانت أول خطوة سياسية رئيسية اتخذها تينوبو بعد توليه منصبه هي إلغاء دعم الوقود، الذي كان ساريًا منذ عقود وأبقى أسعار المنتجات البترولية منخفضة. وأدى رفع الدعم إلى زيادات في الأسعار تصل إلى 200 في المئة في بعض أجزاء البلاد، لكن الرئيس الجديد دافع عن هذه الخطوة، قائلاً إنه من الضروري استخدام هذه الأموال بشكل أكثر فعالية.

وكان لارتفاع أسعار الوقود تأثير سلبي على الاقتصاد، حيث يعتمد العديد من النيجيريين على المولدات لتزويدهم بالكهرباء. وقبل أيام قليلة فقط حذرت رابطة كبار الخبازين ومتعهدي تقديم الطعام في نيجيريا من أن أسعار الخبز سترتفع بنسبة 15 في المئة. وقالت بعض العائلات لبي بي سي إنها لا تستطيع شراء الخبز. وقالت مالام أدو يحيى، من ولاية كانو الشمالية: “لا يمكن لمعاشي الشهري أن يغطي تكلفة شراء الخبز كل يوم، لذا فقد تحولنا إلى طعام آخر بأسعار معقولة”.

وسيصل المخصص المالي الشهري الجديد إلى 12 مليون أسرة عبر مخطط يُعرف باسم “برنامج شبكة الأمان الوطنية”، وهو منفصل عن مبادرة أخرى أطلقتها الحكومة السابقة والتي يحصلون من خلالها على حوالي 6 دولارات شهريًا. ومن المرجح أيضًا حصول الأشخاص الأكثر ضعفًا على الحبوب والأسمدة التي يتم تقديمها للمزارعين – على الرغم من أن البيان لم يكن واضحًا بشأن الأرقام. وقال الرئيس تينوبو: “من المتوقع أن يحفز البرنامج الأنشطة الاقتصادية في القطاع غير الرسمي ويحسن التغذية والصحة والتعليم وتنمية رأس المال البشري لأسر المستفيدين”.

“بي بي سي عربي”