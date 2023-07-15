شاهد بالصور.. كتل غريبة تبرز في ركبة ميسي في أحدث ظهور بعد انتقاله إلى فريق ميامي





شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، متابعيه بصورة جديدة أثناء قضاء العطلة الصيفية قبيل انضمامه إلى إنتر ميامي الأمريكي .

وأظهرت الصورة ركبتا ميسي بطريقة غريبة ومثيرة ، حيث برزت كتل غريبة أعلى قليلا من الركبة ، ما أثار التساؤلات حولها .

وعلق أحد المتابعين على الصورة : “هل ركبتاك مشوهتان؟” ، وقال آخر : “لماذا تبدو ركبتاك هكذا؟”.

وكشفت شبكة “RAC1” الإسبانية سبب ظهور ركبة ميسي بهذا الشكل ، وقالت إنه لا يوجد ما يدعو للقلق في حالة ميسي، بل العكس تماما، لأن هذه الكتل تدل على تمتع “ميسي” بصحة جيدة.

وكان الأرجنتيني يعمل على الدوام لتقوية عضلات الفخذ الرباعية لضمان استمراره في الأداء على مستوى عال لأطول فترة ممكنة، والكتل التي تبرز في ركبتي ميسي هي نتيجة للتطور الكبير للوجه الداخلي لعضلات الفخذ الرباعية.

“صحيفة المرصد”