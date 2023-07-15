ارتفاع معدلات سكري الأطفال عالمياً





كشفت دراسة من جامعة ويفانغ الطبية الصينية عن ارتفاع معدلات مرض السكري في مرحلة الطفولة على مستوى العالم، بنسبة 40 % منذُ عام 1990.

ويتزايد انتشار مرض السكري من النوع 2 لدى الأطفال في العالم. ويعتقد على نطاق واسع أن الارتفاع العالمي لسمنة الأطفال ونمط الحياة المستقرة، ساهما في الارتفاع.

وفحص الباحثون عبء مرض السكري في مرحلة الطفولة، من خلال قياس معدل الإصابة والوفيات في المؤشر العالمي والوطني والإقليمي والديموغرافي الاجتماعي.

وشمل التحليل 1.4 مليون طفل منذ الولادة وحتى سن 14 من 204 دول.

وشهدت منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط أكبر زيادة في الإصابة، وكانت المخاطر البيئية والسمنة، ودرجات الحرارة من عوامل الخطر العالمية الرئيسية للوفيات المرتبطة بالسكري لدى الأطفال.

وقال الباحثون: «على الرغم من الانخفاض العالمي في الوفيات بالسكري لجميع الفئات العمرية، إلا أن عدد الوفيات عند الأطفال لا يزال مرتفعاً، وأكدوا أن التقدير الدقيق للعبء، ضروري لتطوير أساليب الوقاية والعلاج المستهدفة».

“صحيفة الخليج”