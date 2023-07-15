مرتضى منصور يستقبل عريس وعروسة في نادي الزمالك – صورة





استقبل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي صدر ضده قرارا بالعزل مؤخرا، عريس وعروسة داخل نادي الزمالك خلال يوم زفافهما.

وتواجد عريس وعروسة من أعضاء نادي الزمالك، داخل مقر النادي وطالبوا بالحصول على صورة تذكارية مع مرتضى منصور، احتفالا بهذه المناسبة، ولبى “منصور”، طلب العروسين.

ويتواجد مرتضى منصور في نادي الزمالك خلال الفترة الحالية بصفته مفوضا من مجلس إدارة النادي، في جميع الملفات واتخاذ أي إجراء دون الرجوع لهم.

وكان وليد دعبس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تقدم باستقالته اليوم بشكل رسمي، مؤكدا أنه يتمنى التوفيق للنادي في الفترة المقبلة.

“مصراوي”