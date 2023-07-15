بالصور.. مظاهرة في أمريكا: المساليت يرفضون جرائم الدعم السريع

نظمت مجموعات المساليت بالولايات المتحدة الأمريكية مظاهره كبرى في وشنطن ضد ما يجري في السودان عموماً و في دارفور و في دار المساليت علي وجه الخصوص.

المظاهرة كانت أمام وزارة الخارجية الأمريكية، لتقديم مذكرة عن الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية من قبل مليشيات الدعم السريع في ولاية غرب دارفور .