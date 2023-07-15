سياسية
بالصور.. مظاهرة في أمريكا: المساليت يرفضون جرائم الدعم السريع
نظمت مجموعات المساليت بالولايات المتحدة الأمريكية مظاهره كبرى في وشنطن ضد ما يجري في السودان عموماً و في دارفور و في دار المساليت علي وجه الخصوص.
المظاهرة كانت أمام وزارة الخارجية الأمريكية، لتقديم مذكرة عن الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية من قبل مليشيات الدعم السريع في ولاية غرب دارفور .
حيث أفاد نشطاء حقوقيون وشهود عيان بأن ميليشيا الدعم السريع ، بعد اعتقال وقتل الوالي خميس أبكر، سيطرت على الولاية بكل محلياتها، وبدأت في ارتكاب جرائم مروعة بحق المدنيين العزل، جرائم القتل والنهب والاغتصاب. مع تعطيل شركات الاتصالات وقطع جميع وسائل الاتصال. وهنالك أنباء خطيرة تتحدث عن مقتل معظم المدنيين مِن الرجال في القُري والمناطق النائية.
ورفض المساليت ما وصفوه بالتطهير العرقي وطالبوا بتصنيف “الدعم السريع” منظمة إرهابية.
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