“الوضع يتدهور بشكل كبير”.. الصليب الأحمر يدعو إلى استجابة إنسانية عاجلة في السودان





دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى استجابة إنسانية عاجلة في السودان مع دخول القتال بين الطرفين شهره الرابع، وقالت الوكالة إن الناس في جميع أنحاء السودان يعيشون في ظروف مزرية وإن “الوضع يتدهور بشكل كبير”.

كما دعت اللجنة الدولية عمال الإغاثة إلى أن يكونوا قادرين على توصيل الإمدادات المنقذة للحياة إلى المستشفيات بأمان، بالإضافة إلى توفير المياه النظيفة وإعادة الكهرباء.

وأدى القتال في السودان إلى سقوط آلاف الضحايا ونزوح أكثر من مليوني شخص داخليًا، وفر مئات الآلاف إلى بلدان مجاورة.

“سي أن أن عربي”