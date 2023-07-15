البرهان يستعد لزيارة موسكو في القمة الروسية الأفريقية





رجحت سفارة السودان في موسكو السبت ، أن يحضر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان القمة الروسية الإفريقية كرئيس للوفد.

وذكرت السفارة لوكالة أنباء (تاس) الروسية،”نؤكد أن العمل جار للتحضير لزيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في إطار القمة الروسية الإفريقية”.

وأشارت إلى أن “التفاعل مع موسكو سيستمر على الرغم من أي أحداث”. وأوضحت سفارة السودان لدى روسيا أن “الاتحاد الروسي هو شريكنا الاستراتيجي ولا يمكن لأحداث أن تضر بعلاقاتنا مع روسيا”. ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية – الإفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرج يومي 27 و 28 يوليو الجاري. وأقيم الحدث الأول في مدينة سوتشي في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2019 تحت شعار: “من أجل السلام والأمن والتنمية”.

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن القمة الروسية الإفريقية المرتقبة، المزمع انعقادها يومي 26-29 يوليو المقبل، ستتبنى خطة عمل بشأن مجالات التعاون ذات الأولوية. وقال رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية، السفير أوليج أوزيروف : “من المتوقع بنتائج القمة الروسية الإفريقية اعتماد خطة عمل للفترة 2023-2026 لمجالات التعاون ذات الأولوية، حيث تهدف هذه الوثيقة إلى تطوير إمكانات التصدير لمنتجي السلع والخدمات الروس في سياق التعاون الروسي الإفريقي”. وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أشار في وقت سابق إلى أن قائمة المشاركين في القمة، ممن أكدوا مشاركتهم، مثيرة للإعجاب.

“بوابة أخبار اليوم”