بضحكة مستفزة شاهد بالفيديو صلاح سندالة: لا بريقدار ولا حكمدار





مارس الناشط المشهور “صلاح سندالة” هوايته في استفزاز مؤيدي الحرب في السودان ومناصري القوات المسلحة السودانية، حيث قام بنشر مقطع يرد فيه على بعض النشطاء الآخرين ويعلق على حديث والي الخرطوم.

وبحسب رصد محرر “كوش نيوز” على شبكات التواصل الاجتماعي، قال “صلاح سندالة” بأن السيد والي الخرطوم قال الناس ترجع عشان تحمي بيوتها، طيب ما قلتو الدعم السريع هو البسرق منو البسرق تاني؟ وأعاد “سندالة” التذكير بحديث “حميدتي” عندما قال بأن “الكيزان” ليس لهم أمان. وأضاف بأن الطائرات الحربية لن تتحرك مرة أخرى “لا بريقدار ولا حكمدار”.

وختم “صلاح” المقطع بضحكة مستفزة قائلاً: ” نحن ركبنا قطار الحرية مع القائد محمد حمدان”. وشمس الحرية طلعت وقطر التنمية اتحرك وبرهان كشف “الكيزان”.

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نقلاً عن – “كوش نيوز“