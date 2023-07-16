المريخ يفسخ تعاقده مع ريكاردو والثلاثي البرازيلي





أعلن نادي المريخ السوداني، إنهاء تعاقده مع هيرون ريكاردو المدير الفني للفريق، واللاعبين البرازيليين الثلاثة بالتراضي، بعد الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

وأنهى نادي المريخ عقود الثلاثي البرازيلي ماتيوس كوتيلو وسيرجيو رافائيل وباولو سيرجيو، وتم إجراء مخالصات مع المدرب ريكاردو واللاعبين وتسليمهم مستحقاتهم المالية.

ولم يفلح مجلس المريخ في الاستفادة من فترة الانتقالات، بضم لاعبين مهمين ومؤثرين خلال الفترة السابقة، مع بدء تحسن الأحوال في الأراضي السودانية والاستعداد لعودة النشاط الرياضي من جديد، بعد فترة الحرب التي شهدتها البلاد.

ويمتلك المريخ عددا من اللاعبين المحترفين من نيجيريا وبوركينا فاسو والكاميرون، فضلا عن محترفي البرازيل الذين رحلوا اليوم.

موقع كووورة