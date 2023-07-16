جنس ومخدرات وطقوس شيطانية.. حفل ترافيس سكوت يشعل أزمة في مصر





ضجة كبيرة صاحبت إعلان مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت إقامة حفل في مصر تحت سفح الأهرامات أواخر يوليو/تموز، بهدف إطلاق ألبومه الجديد.

وسريعا، دشن مصريون معارضون لحفل المغني العالمي، صائد الجوائز الثمينة (غرامي وبيلبورد وإم تي في)، هاشتاغ “إلغاء_ حفل_ترافيس” للمطالبة بتدخل السلطات المصرية ووقف الحفل، على غرار ما حدث قبل 5 أشهر مع مواطنه الفنان الكوميدي كيفن هارت.

ورغم حملة الرفض التي دشنت إلكترونيا وشهدت تدوين مئات التغريدات والمنشورات عبر “تويتر” و”فيسبوك” للمطالبة بمنع حفل الرابر الأمريكي، فإن التذاكر طرحت بأسعار مرتفعة ونفدت بعد ساعات قليلة من طرحها على الموقع الرسمي.

وبلغت أسعار تذاكر حفل ترافيس سكوت، المقرر إقامته في مصر 28 يوليو/تموز 2023 لإطلاق ألبومه الخامس UTOPIA “المدينة الفاضلة”، نحو 6500 جنيه مصري للفئة الأولى VIP Golden Circle، و4 آلاف جنيه مصري للفئة الثانية Premium، بينما بلغ سعر التذكرة في السوق السوداء أكثر من 25 ألف جنيه مصري.

وكشف منظمو الحفل في مصر عن منع دخول من هم أقل من 16 عاما، كما منعوا دخول كاميرات التصوير والحقائب الكبيرة.

رافق دعوات إلغاء حفل المغني العالمي في مصر العديد من الأسباب، على رأسها ما تردد عن “طقوس شيطانية” تشهدها حفلاته؛ استنادا لواقعة شهيرة قبل عامين انتهت بوقوع حالات وفاة.

وذكر موقع ABC NEWS أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم “إثر تدافع” في حفل مغني الراب ترافيس سكوت في مهرجان أستروورلد في ولاية هيوستن خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021.

وأوضح أن التقارير الطبية كشفت أن سبب وفاة الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 9 حتى 27 عاما كان “الاختناق عن طريق الخطأ”، واستبعد الطبيب الشرعي حينها وجود شبهة قتل أو الوفاة على يد شخص آخر، فيما أصيب 300 شخص آخرين من بين الحضور الذين بلغ عددهم 50 ألف شخص.

ورغم أن الشرطة الأمريكية لم توجه أي اتهامات للمغني أو منظمي الحفل فإن أفراد عائلات الضحايا رفعوا نحو 200 دعوى قضائية ضد سكوت ومروج المهرجانات Live Nation Entertainment، ومنظمي الحفلات الموسيقية NRG Park، وفقا لـ”رويترز”.

وبعد هذه الحادثة برزت تكهنات، أو بالأحرى اتهامات للمغني سكوت بشأن “طقوس شيطانية” شهدها الحفل أسفر عن ضحايا قدموا “قرابين بشرية”.

وحينها، تداول مستخدمو مواقع التواصل صوراً للحفل تظهر شكل البوابات المرعبة (مصممة على شكل فم سكوت نفسه) والنيران تحيط بها، بحسب صحيفة “الإندبندنت”.

السبب الثاني الذي دون في هاشتاغ رفض الحفل كان ما تردد عن مناصرته حركة “الأفروسينتريك”، التي تدعي أن الحضارة المصرية القديمة أقامها أفارقة من أصحاب البشرة السمراء وأن بناة الحضارة الفرعونية ليسوا أبناء مصر، وهو ذات السبب الذي ألغت مصر حفل الممثل الكوميدي الأمريكي كيفن هارت في 21 فبراير/شباط الماضي بسببه.

والأفروسنتريك “الحركة المركزية الإفريقية ” تأسست على يد الناشط الأمريكي الإفريقي الأصل موليفي أسانتي في فترة الثمانينيات، وتحاول نشر الوعي حول كيفية هيمنة الأوروبيين على حضارة الأفارقة، عبر الاستعمار والعبودية.

الأسباب الأخرى التي دونت أسفل هاشتاغ الرفض كانت ما ردده البعض بشأن تشجيع سكوت على تعاطي المواد المخدرة وممارسة الجنس، وأن طبيعة الرموز التي يستخدمها في ديكورات مسارح الحفلات ذات دلالات متعلقة بالماسونية، وأن ترددات موسيقية يستخدمها خلال الغناء تجبر الحضور على الإتيان بأفعال خطيرة قد تودي بحياتهم،

ترافيس سكوت مغني راب أمريكي، يبلغ من العمر 32 عاما، وهو أب لطفلين من صديقته السابقة عارضة الأزياء والمليارديرة الأمريكية كايلي جينر، وخلال مسيرته الفنية التي لا تتجاوز 10 سنوات نجح في حصد نحو 15 جائزة، بينها “غرامي” اللاتينية وعدة جوائز “بيلبورد” و”إم تي في”، كما ترشح نحو 8 مرات لجوائز “غرامي”.

العين الاخبارية