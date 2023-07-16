شيماء البرديني: قمة دول جوار السودان تستهدف حلولا لإنهاء أزمة البلاد





قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّ مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، تأتي بعد أيام قليلة من قمة دول الجوار التي استضافتها مصر، وحضرها مسؤولون من الدول والحكومات والجهات الفاعلة في الشأن الأفريقي، لوضع حلول للأزمة السودانية، والتوصل إلى نقطة انطلاق للحوار تنهي الوضع المأساوي، موضحة أنّه يوجد العديد من الملفات الموضوعة على مائدة الحوار، فمصر رائدة في طلب الحوار والمناقشة والجلوس للتفاوض للوصول لحلول وتوصيات لتطبيقها.

وأضافت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، خلال حديثها مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة قناة «DMC»، أنّ أعمال قمة منتصف العام ستنطلق بعد قليل في كينيا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومصر لها دور محوري بها، موضحة أنّ القمة اليوم ستشهد عقد جلستين، ومن المقرر أن يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمتين، الكلمة الأولى بصفة مصر رئيس اللجنة التوجيهية للوكالة الأفريقية للتنمية، والثانية بصفة مصر رئيس الأمم المتحدة للمناخ.

وأشارت البرديني، إلى أنّ أعداد المستفيدين من مبادرة 100 يوم صحة تتضاعف كل يوم، ووصلت الآن لـ2.9 مليون شخص، وهي مبادرة للاطمئنان على صحة المواطنين ممن لم يستفيدوا من المبادرات السابقة، كاشفة عن أنّ هناك العديد من الخدمات الصحية تقدم للمواطن، مثل العلاج على نفقة الدولة، من خلال العربات والعيادات المتنقلة.

“صحيفة الوظن”