الجاليات السودانية بأمريكا تطالب بتصنيف التمرد منظمة إرهابية
أكدت تجمعات الجاليات السودانية بالولايات المتحدة الأمريكية وقوفها مع القوات المسلحة لدحر تمرد مليشيا الدعم السريع، مطالبة بتصنيف مليشيا الدعم السريع بالمنظمة الارهابية .
ونظمت جاليات من عدة مناطق بالولايات المتحدة الأمريكية من بينها جاليات واشنطن /فرجينيا /فلادلفيا /نيويورك/ نيوجرسي و دليور أمس السبت وقفة دعم ومناصرة للقوات المسلحة أمام النصب التذكاري بواشنطن دي سي .
وطالب المشاركون في الوقفة بتصنيف مليشيا الدعم السريع بأنها منظمة إرهابية مؤكدين دعمهم الكامل للقوات المسلحة في كل ما تقوم به من تضحيات لدحر تمرد مليشيا الدعم السريع .
وردد المشاركون في الفعالية النشيد الوطني والاغاني الوطنية بالإضافة إلى ترديد شعارات تعبر عن الروح الوطنية والتضامن مع القوات المسلحة من بينها شعار ” جيش واحد شعب واحد ”
وكاله سونا
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد