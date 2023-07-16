عميد «طب أسيوط»: الوافدون السودانيون سبب تراجع نسبة النجاح





أرجع الدكتور علاء عطية، عميد كلية طب أسيوط، رسوب 720 طالبًا في الفرقة الأولى وتراجع نسبة النجاح لـ65% إلى توزيع الطلاب الوافدين من السودان، مشيرًا إلى رسوب 339 طالبًا سودانيًا بالفرقة الأولى هذا العام.

وأضاف «عطية»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه قدّم تقريرا كاملا لوزير التعليم العالي حول نتيجة طلاب الفرقة الأولى بالكلية، ونسب النجاح المتدنية في سابقة لم تحدث بالكلية، معتبرًا أن «توزيع الطلاب الوافدين من السودان أضر بكلية طب أسيوط لأنها استقبلت أكبر نسبة».

وتابع عميد الكلية: «يكفي القول إنه من بين 350 طالبًا سودانيًا، نجح 11 طالبًا فقط، ورسب 339»، مؤكدا أن إدارة الكلية طالبت بالعدالة في توزيع الطلاب الوافدين، خاصة أن كلية طب أسيوط استقبلت النسبة الكبرى من طلاب السودان حتى شهر ديسمبر، أي بعد انطلاق الدراسة بأكثر من شهر.

وأعرب عميد الكلية عن احترامه الكامل لاستقبال الأشقاء السودانيين، لكنه أشار إلى عدم قدرة الطلاب الوافدين من السودان على تحمل المقررات الدراسية لكلية الطب، معتبرًا أن هذا الأمر يفسر تراجع نسب النجاح بالفرقة الأولى بالكلية، مؤكدًا أن الموقف كان ظاهرًا منذ الترم الأول.

وأشار «عطية» إلى «رفع تقرير باحتمالية ارتفاع نسب الرسوب هذا العام بسبب زيادة نسبة الطلاب الوافدين من السودان»، مشيرًا إلى أن «جميع الفرق الدراسية بالكلية حققت نسب نجاح معقولة وتخطت 75%، وهي النسبة المتعارف عليها في كلية طب أسيوط».

“المصري اليوم”