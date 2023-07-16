التربية والتعليم تسعى لإيجادحلول استثنائية لمستقبل التعليم بولاية الخرطوم





بحث والي الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم مع مدير عام وزارة التربية والتعليم دكتور قريب الله محمد أحمد ودكتور محمد حامدنو مدير الادارة العامة للتعليم الأساسي بولاية الخرطوم الاوضاع العامة للتعليم في ظل الظرف الاستثنائي التي تمر به ولاية الخرطوم في أيام الحرب. وتناول الاجتماع بالبحث مستقبل العملية التعليمية في جوانبها المتعلقة بمصير العام الدراسي وامتحانات المراحل الثلاث، الاساس، المتوسطة، والثانوي ووقف الاجتماع على المقترحات المقدمة من وزارة التربية لايجاد حلول استثنائية لمستقبل التعليم بولاية الخرطوم وقال دكتور قريب الله أن المقترحات تجري مناقشتها داخل الاجهزة الفنية للوزارة وسيتم رفع الخيارات التي يتم الاتفاق عليها لوالي الخرطوم خلال أسبوع واحد لإعلانها للمواطنين مباشرة.

وطمأن مدير عام التعليم كل الاسر أن وزارته ظلت طوال أيام الحرب في تواصل وتفاكر حول مستقبل الطالبات والطلاب وبشر بالتوصل الى حلول تضمن مستقبل البنات والبنين. الى ذلك وجه الوالي وزارة التربية أن يتضمن تقريرها تقييم شامل للمدارس وأوضاعها والاضرار التي لحقت بها.

سكاي نيوز

وكاله سونا