وزارة الصحة:36سيارة إسعاف لبداية إنطلاق مشروع الإسعاف القومي





دشنت وزارة الصحة الإتحادية اليوم بولاية البحر الأحمر سيارات إسعاف منحة من حكومة وشعب اليابان دعما لمشروع الإسعاف القومي، وأكد وزير الصحة الإتحادي د. هيثم محمد إبراهيم على اهتمام وزارته بتنفيذ مشروع الإسعاف القومي .

وقال الوزير ان (الإسعاف القومي مشروع انتظرناه طويلا لإنقاذ الارواح و ربط المؤسسات الصحية، وذلك في إطار حرص الوزارة في توفير الخدمات الطبية العاجلة للمرضى والاستعداد الدائم لمواجهة وحل الأزمات الطارئة، مؤكدا على أن الإسعافات تمثل جزءاً كبيراً وظهيراً أساسياً في العملية الطبية والعلاجية ).

كما اوضح د. هيثم محمد إبراهيم ان وزارة الصحة الإتحادية تسعى للتطوير المستمر للارتقاء الدائم بمستوى الخدمة الصحية، مشيداً بدعم الحكومة اليابانية في دعم القطاع الصحي بالسودان ودور السفارة اليابانية بالخرطوم في المتابعة لتأسيس هذا المشروع ببداية توفير عدد 36 سيارة إسعاف كمرحلة اولي. يذكر ان هذا المشروع بدا التنسيق له منذ اكثر من عام و يخطط ان ينتظم كل السودان وولاياته و طرق المرور السريع و تتم إدارته علي المستوي الاتحادي و بتنسيق مع الولايات ضمن البرامج القومية. و سيكون ضمن خطة تنفيذ المشروع قيام دورات تدريبية متخصصة للكوادر الصحية التي يناط بها تشغيل المشروع اضافة لتوفير البرامج المحوسبة و نظام ال GPS لضبط و تنظيم حركة الاسعاف.

سكاي نيوز

وكاله سونا