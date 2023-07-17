بيتسو موسيماني يشكو الأهلي في فيفا





تقدم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي المصري وأهلي جدة السابق، بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي «فيفا» ضد نادي الأهلي السعودي بسبب فسخ عقده من طرف واحد.

وأوضح موسيماني في نص شكواه، أن العقد المُبرم مع الأهلي، يُفعَّل تلقائيًّا في الموسم الثاني دون الحاجة إلى توقيع عقود جديدة، أو إرسال بريد إلكتروني برغبة أي طرف في البقاء، في حال نجح الفريق بالصعود من دوري الدرجة الأولى «يلو» إلى دوري المحترفين «روشن»، وهو ما حدث.

كما تضمنت شكوى المدرب الجنوب أفريقي أيضًا عدم حصوله على راتب ستة أشهر كاملة خلال الموسم الماضي، فضلا عن مكافأة الصعود لدوري روشن.

وأشارت صحيفة «الرياضية» السعودية إلى أن الاتحاد الدولي سيطلب من نظيره السعودي النادي استيضاح أسباب فسخ النادي لعقد المدرب الجنوب أفريقي للتحقق من شكواه.

وكان موسيماني قد نجح في قيادة أهلي جدة للعودة سريعا لدوري روشن السعودي عقب تحقيقه لقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى الموسم الماضي.، قبل أن يعلن رسميا توليه مسئولية تدريب نادي الوحدة الإماراتي.

كما سبق لبيتسو قيادة النادي الأهلي المصري لمدة موسمين حقق خلالهما 7 بطولات؛ حيث حقق بطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين على التوالى.

“المصري اليوم”