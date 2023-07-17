الجيش السوداني يقصف مواقع للدعم السريع بأم درمان والمفوضية الأفريقية تدعو لتنسيق الجهود في حل الأزمة





أفاد مراسل الجزيرة في السودان بأن طائرات الجيش السوداني قصفت -اليوم الاثنين- مواقع للدعم السريع وسط وجنوب مدينة أم درمان، في حين شددت مفوضية الاتحاد الأفريقي على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لحل الصراع المستمر منذ 3 أشهر.

وكانت طائرات الجيش حلقت منذ ساعات صباح اليوم الأولى في أجواء العاصمة الخرطوم، كما أطلقت قوات الدعم السريع نيران مضاداتها الأرضية تجاه الطائرات.

مستوى وزراء الخارجية تعقد اجتماعها الأول في تشاد لوضع خطة عملية لوقف القتال بين الأطراف السودانية المتحاربة وحل الأزمة.

محادثات بالسعودية

وكانت مصادر بالحكومة السودانية قالت لوكالة رويترز -السبت الماضي- إن ممثلين عن الحكومة وصلوا إلى مدينة جدة السعودية لاستئناف المحادثات مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يدور بينها وبين الجيش السوداني قتال منذ 3 أشهر.

وعلقت السعودية والولايات المتحدة في أوائل يونيو/حزيران الماضي محادثات سابقة بين الجانبين السودانيين في جدة بعد انتهاكات عديدة لوقف إطلاق النار. ولم تؤكد الرياض أو واشنطن بعدُ استئناف المحادثات.

من جهة ثانية، قالت مصادر محلية للجزيرة إن مدينة كاس (شمال غربي نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور) شهدت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

واندلع القتال بين الجيش وقوات الدعم في منتصف أبريل/نيسان الماضي، وأدى إلى نزوح ما يربو على 3 ملايين شخص، منهم أكثر من 700 ألف فروا إلى البلدان المجاورة.

الجزيرة