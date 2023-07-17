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شاهد بالفيديو.. رئيس الهيئة الشعبية لنصرة القوات المسلحة بالجزيرة: لدينا 20 ألف مجاهد جاهز لدخول الخرطوم

2023/07/17
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القوات المسلحة

أعلن رئيس الهيئة الشعبية لنصرة القوات المسلحة بالجزيرة بأن لديهم 20 ألف مجاهد جاهزين لدخول الخرطوم في أي لحظة.

وأنهم بهذا يستجيبون لنداء القائد العام للجيش السوداني “البرهان”، الذي أعلن التعبئة العامة وفتح أبواب التجنيد بالقوات المسلحة لكل من يريد أن يقاتل قوات الدعم السريع.

وتستمر المعارك بين الطرفين حيث دخلت شهرها الرابع دون مؤشر لانتهائها في تاريخ محدد، أو الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

شاهد الفيديو على قناة “طيبة”:

رصد وتحرير “النيلين”

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