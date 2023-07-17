مقرر لجنة مصر العطاء بـ”الأطباء” يلتقى المستشار الطبى لسفارة السودان لبحث التعاون





التقى الدكتور خالد أمين زارع عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر لجنة مصر العطاء، مع المستشار الطبي لسفارة السودان بمصر، وذلك لبحث كيفية مشاركة اللجنة في جهود وعمليات الإغاثة التي تتولاها المؤسسات الإغاثية المصرية والهلال الأحمر، ودعماً للشعب السوداني الشقيق في محنته وللمنظومة الصحية والأطباء هناك.

وأوضحت نقابة الأطباء، أن لجنة مصر العطاء هى لجنة تابعة للنقابة، وأن أموال الأعمال الإغاثية من أموال تبرعات المواطنين المصريين والتي يتم توجيهها إلي المساعدات الداخلية للمواطنين المصريين، وأيضاً في الكوارث الطبيعية الاقليمية مثل السيول والزلازل ومتضريي البلدان مثل ما يحدث في السودان الشقيق.

وكان قد أعلن الدكتود خالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء، بالنقابة العامة للأطباء، عن زيارة وفد نقابة أطباء مصر لمحافظة الشرقية، وزيارة مركز ههيا للحروق وذلك من أجل تبرع لجنة مصر العطاء التابعة لنقابة أطباء مصر بأجهزة ومستلزمات وتجهيزات طبية كمساهمة لعلاج مصابي الحروق، وأشار أمين ان اللجنة ستقوم بتسليم أجهزة طبية لعلاج الحروق وإسعاف المصابين (جهاز صدمات القلب و جهاز ميجر وهو جهاز اختبار قوة العزل بالاضافة الي عدد 2 سكينة حروق وعدد من مستلزمات الوقاية ) وستقوم اللجنة تباعاً بتجهيزة المستشفي طبقاً لاحتياجات مديرية الشئون الصحية.

“اليوم السابع”