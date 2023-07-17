مقتل شقيق رئيس حركة جيش تحرير السودان برصاص قوات الدعم السريع





أعلن رئيس حركة جيش تحرير السودان، والقيادي بالكتلة الديمقراطية مصطفى تمبور، اليوم الاثنين، عن مقتل شقيقه على يد قوات الدعم السريع.

وقال رئيس حركة جيش تحرير السودان، إن شقيقه يدعى متوكل، كان متحركا بسيارته من مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور إلى مدينة زالنجي في ولاية وسط دارفور، فاعترضته قوات الدعم السريع وأطلق عليه الرصاص فأردته قتيلا.

وكانت ولاية دارفور شهدت خلال الأيام القليلة الماضية اشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع، أسفرت عن مقتل العشرات.

“بوابة فيتو”