إستمرار الخدمات الطبية والعلاجية عبر أكثر من 1000 مؤسسسة بالجزيرة





أكد الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة إستمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية عبر أكثر من ألف من مستشفى مرجعي وريفي وتعليمي ومراكز صحية ووحدة طب أسرة.

وكشف مدير الصحة في تصريح أن الأيام القادمة ستشهد إستقبال كميات كبيرة من الأدوية المنقذة للحياة وصلت بورتسودان ..

من جانبه أعلن الدكتور حبيب الله النور مدير الإدارة العامة للصيدلة عن تقديم الدعوة للشركات الدوائية وتوفير إستضافة مجانية لتوفير الأدوية للولايات ومنح 32 توكيلا جديدا للشركات.

وأشار للتنسيق القائم بين بنك السودان وإدارته لتخليص الأدوية من الحظيرة الجمركية بالولاية تشجيعاً للشركات وتسهيلا مهامهم ولفت لوضع نظام فعال لإنسياب وإستقرار الإمداد الدوائي وفرض رقابة محكمة على المؤسسات الصيدلانية والشركات لمنع دخول الأدوية المهربة للمحافظة على صحة المواطن ..

فيما أعلن الدكتور أبو بكر خضر مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية بالولاية إستقرار ووفرة كبيرة للإمدادات الدوائية بفضل تضافر جهود الغرفة المركزية بمدني وبورسودان وقال إن الإمداد الدوائي المتوفر هو الإمداد الوحيد المتاح بالبلاد بعد أن أغلق الصندوق القومي بالخرطوم أبوابه جراء الأحداث وأصبحت الجزيرة الولاية المحورية وبات استهلاكها الدوائي أشبه بإستهلاك السودان نسبة لدخول الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات المجاورة لتلقي الخدمات الطبية المتخصصة في مجال القلب والكلي والسرطان وجراحة الأطفال والمناظير مما ضاعف العبء على منظومة الإمداد في توفير الأدوية المتخصصة.

واضاف أن النظام الصحي بدأ في التعافي بعد التوجيه من قبل الصندوق القومي للإمدادات الطبية للجنة الإقليمية بالولاية لممارسة كافة صلاحيتها بالشراء وتوفير الأدوية المنقذة للحياة وأشارلإستلام الولايات كميات كبيرة من المحاليل الوريدية تكفي حوجة البلاد لعدة أشهر ..

وذكر الدكتور عبد الله حسن فضل مدير الإمداد الدوائي بالصندوق القومي للإمدادات الطبية فرع ولاية الجزيرة إن المستشفيات والمراكز الصحية بالولاية تمتاز بإمداد دوائي جيد بشقيه الإقتصادي والمجاني مؤكداً أن الصندوق قادر علي تغطية الحوجة الكبيرة بالرغم من تزايد أعداد الوافدين بالإضافة لسد حوجة بقية الولايات مطالباً المواطنين بضرورة ترشيد إستخدام الأدوية وأقر بإنقطاع بعض الأصناف من الأدوية ..

سكاي نيوز

وكاله سونا