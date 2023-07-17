شاهد بالفيديو.. البطولة حرارة قلب .. شباب الخرطوم يحرسون البيت ويرسلون رسائل قوية





أشعل شباب من العاصمة السودانية الخرطوم حرارة القلوب بقيامهم بحراسة البيوت التي تركها أصحابها وهربوا من جحيم الحرب، ووجهوا رسائل قوية لجميع الأهالي وخاصة في منطقة جبرة بالخرطوم.

ويظهر في الفيديو المرفق مجموعة من الشباب يحملون العصى ويدافعون بشراسة عن منازل الحي الذي يقطنون فيه، وينقلون الكاميرا لتتجول في عدة شوارع وبيوت، ويظهر في بعض المشاهد جانب من اللصوص الذين يقومون بأعمال السرقة.

أبدى الشباب غضبهم من ترك معظم الأهالي لبيوتهم خالية، ووجهوا رسائل لبعض الأسر بالاسم بضرورة العودة للمشاركة في تأمين الحي وعدم ترك ممتلكاتهم عرضة للسرقة والنهب.

شاهد الفيديو:

رصد وتحرير “النيلين”