شاهد البرهان يظهر بالفيديو في اجتماع بالقيادة عقب شائعة القبض عليه





في رد سريع على شائعة القبض عليه، ظهر الفريق أول ركن “عبد الفتاح البرهان” القائد العام للقوات المسلحة السودانية، ورئيس المجلس السيادي الانتقالي، في اجتماع بالقيادة العامة وهو يدير غرفة العمليات.

وبحسب رصد محرر “النيلين”، ظهر القائد العام وسط مجموعة من الضباط من هيئة أركان الجيش السوداني في فيديو تم نشره على شبكات التواصل الاجتماعي، مصحوباً بتعليق يوضح تاريخ اليوم 17 يوليو 2023.

وكانت قد سرت شائعة مفادها بأن قوات الدعم السريع قبض على “البرهان”، وسمع إطلاق نار كثيف في أنحاء العاصمة الخرطوم متزامناً مع تلك الشائعة.

شاهد الفيديو:

رصد وتحرير “النيلين”