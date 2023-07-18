فوائد لا حصر لها.. الكشف عن أفضل وقت نشرب فيه الماء خلال اليوم





شدد تقرير نشرته مجلة “نيوزويك” الأميركية، على ضرورة أن يبدأ الإنسان يومه بشرب كمية كافية من الماء.

وبحسب العربية، قالت ميغان ليونز، اختصاصية التغذية السريرية في تصريح لمجلة “نيوزويك”، أنها “لاحظت أن العديد من المترددين على عيادتها يميلون إلى استهلاك غالبية مياههم في فترة ما بعد الظهر، حتى لو كانوا يضعون أهدافًا لتناول كمية كافية من المياه.

موعد شرب الماء

وأضافت: لكنهم يشربون، في الصباح، إما القهوة أو لا يشربون أي شيء على الإطلاق حتى وقت الغداء، مشيرة إلى أن القرار السليم هو بدء اليوم “بشرب الماء”، إذ إن عدم الحصول على أي ماء حتى وقت لاحق من اليوم يمثل “مشكلة” لأنه لا يمنح الجسم الترطيب الذي يحتاجه، فإذا كان الشخص قد حصل على 8 ساعات متواصلة من النوم، فإنه يعد وقت طويل دون تجديد، لذا يمكن مساعدة الجسم عن طريق شرب بعض الماء.

فيما تقترح الأكاديمية الوطنية الأميركية للطب، غير الهادفة للربح، أن يستهلك الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عامًا، 3.7 لتر من الماء يوميًا، ويجب أن تحصل النساء في نفس الفئة العمرية على 2.7 لتر يوميًا، ما لم تكن هناك موانع صحية.

فوائد الماء

وأوضحت ليونز أنه يجب “شرب أكبر قدر ممكن من الماء في الصباح، وذلك لأن الكلى والكبد يقومان بعمل رائع طوال الليل لإزالة السموم من كل ما دخل الجسم طوال اليوم”، شارحة أن “هذا هو السبب في أن لون البول يكون بشكل عام أكثر اصفرارًا أو مركّزًا في الصباح. لذلك، ولكي يعمل نظام إزالة السموم بشكل أكثر فاعلية، يحتاج الإنسان إلى شرب الماء النظيف في الصباح”.

كما أن الماء يوفر العديد من الفوائد فهو يحمي من الجفاف الذي يصيب بـ”العديد من المشاكل، بما يشمل تغيرات المزاج وصعوبة التركيز وارتفاع درجة الحرارة وربما حتى تكوين حصوات الكلى”.

“المرصد”