مباحثات بين رئيس الوزراء القطري ومستشار الأمن القومي الأميركي





أجرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.

وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاتفاق النووي الإيراني والأزمة الروسية الأوكرانية وسبل حلها سلميا، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في لبنان وأفغانستان وضرورة استمرار الدعم الإنساني للشعب الأفغاني.

كما أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اتصالا هاتفيا مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب مينينديز. وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

“وكالة الأنباء القطرية”