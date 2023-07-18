رونالدو يقف في وجه رئيس يويفا





يرى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، أن دوري روشن السعودي سيتفوق على بعض الدوريات الأوروبية خلال السنوات المقبلة.

وقال رونالدو، خلال تصريحات صحفية، عقب خسارة النصر الودية ضد سيلتا فيجو (0-5): “في عام واحد سيأتي المزيد والمزيد من أفضل لاعبي العالم إلى السعودية”.

وأضاف: “في غضون عام سيتفوق الدوري السعودي على الدوريين التركي والهولندي”.

ورد رونالدو على تصريحات ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا، التي أكد فيها سابقا أن الدوري السعودي “يركز على استقطاب النجوم بآخر فترات مسيراتهم”.

وقال النجم البرتغالي “الأمر ليس مثلما قال رئيس الاتحاد الأوروبي، أتى أفضل اللاعبين ومنهم الشباب جوتا وروبن نيفيز”.

وكان رونالدو قد انضم للنصر السعودي في يناير/ كانون الثاني الماضي، بصفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي.

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