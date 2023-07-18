تهريب مقاتلي مليشيا الدعم السريع عبر إثيوبيا الى السودان





♦️تهريب مقاتلي المليشيا عبر إثيوبيا

علمت ” سري للغاية نيوز ” أن إثيوبيا ضالعة في تهريب مقاتلين لدعم مقاتلي مليشيا حميدتي .

وأفادت مصادر هذا الموقع أن هؤلاء المقاتلين يصلون إلى إثيوبيا بالطائرات من دول غرب أفريقيا ، وأنهم جميعهم يحملون جوازات سفر سودانية رغم أن بعضهم يتحدث الفرنسية ولا يُتقن العربية . وتحتاج المليشيا المتمردة للإمداد البشري لتعويض خسائرها الكبيرة في المقاتلين . وللجهات التي ترعاها مصلحة في تطاول أمد الحرب ، لتستطيع الضغط على السودان فيستجيب لمطالبها .

وترجح المصادر أن الإمارات تتولى تكاليف سفر المقاتلين جواً وبراً . وأنها سعت مع أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي لتسهيل استقبال ونقل المقاتلين عبر إثيوبيا إلى الحدود السودانية ، مثلما أقنعته بتسهيل نقل السلاح والمهمات الأخرى ، إلى الحدود السودانية .

ومعلوم أن حميدتي جَنّس مليون شخص من عرب الشتات الأفريقي خلال الأربع سنوات الماضية . واعترف رئيس النيجر لوفد دبلوماسي سوداني ، أنه كان على علم بما قام به حميدتي في هذا الصدد ، لدى اكتشاف سلطات النيجر لأجهزة بالعاصمة نيامي ،مرتبطة بالسجل المدني بالخرطوم عبر الأقمار الصناعية ، وأضاف معرفته بأن عمليات تجنيس واسعة لعرب غرب أفريقيا عبر تلك الأجهزة. وأن التجنيس شمل شخصيات من التبو وفروع الرزيقات في ليبيا ، وتشاد ومالي ونيجيريا وأفريقيا الوسطى والكاميرون ، وكذلك بعض قليل من الموريتانيين .

وتتحدث مصادر أن حميدتي كان أقام مركز تجنيس آخر في جنوب ليبيا لكن ” سري للغاية نيوز ” لم تستطع تأكيد هذه المعلومة من مصادر أخرى مستقلة . .

وقد قام حميدتي بكل عمليات التجنيس الواسعة ، ليكون المجنسون عمقاً إجتماعياً له ، وإحداث تغيير ديمغرافي يكون خزاناً بشرياً لإمداد قواته بالمقاتلين ، والسند السياسي المضمون الولاء .

وترجح المصادر أن رئيس النيجر محمد بازوم غضّ الطرف عن تلك التجاوزات لحميدتي لأنه موّل حملته الانتخابية ، كونه من قبيلة أولاد سليمان ( أبّالة ) التي هي أحد أفرع الرزيقات. وحضر حميدتي حفل تنصيبه ولم يحضره البرهان .

وتفيد ” سري للغاية نيوز ” أن السلطات الإثيوبية تُدخل أولئك المقاتلين دون تأشيرات دخول ، وتسهل تهريبهم من مدينة بحر دار إلى داخل السودان .

ويتولى المهربون الرشايدة والبطاحين وأحباش إيصالهم عبر القضارف وحلفا الجديدة وكسلا وسهل البطانة لمراكز محددة للدعم السريع في شرق النيل وربما مراكز أخرى .

وعلم هذا الموقع أن قوات المليشيا جنّدت بمبالغ مالية كبيرة ، عناصر تتبع لقحت ولجان المقاومة ، في مدن القضارف وكسلا وحلفا الجديدة والدمازين وسنار ، لمتابعة عمليات التهريب ومساعدة المهربين في هذا الصدد .

وكانت ” سري للغاية نيوز ” قد كشفت في تقريرها السابق بتاريخ 15 يوليو الجاري طرق تهريب السلاح والمهمات الأخرى للجنجويد . وأوصت بتطبيق سيناريو محدد لقطع طريق المهربين .

ولقطع الطريق أمام تهريب المقاتلين للدعم السريع توصي بإكثار عدد إرتكازات الجهات الأمنية ، وتفتيش ركاب كل المركبات والبصات تفتيشاً دقيقاً للتحقق من صِحّة الأوراق الثبوتية وأنهم حقيقة من السودان .

كما يجب استخدام المتطوعين في ارتكازات البحث والتدقيق ، سواء في الطرق والمسارات المعروفة أو مسارات المهربين ، خاصةً أن القوات النظامية لا تكفي من حيث العدد للقيام بكل تلك المهام . وذلك في ولايات القضارف وكسلا والنيل الأزرق ، وأن يُكلف الولاة بمتابعة هذا العمل بتنسيق وثيق مع الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن .

♦️ سري للغاية نيوز

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17 يوليو 2023