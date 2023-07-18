ارتفاع كبير وجنوني فى سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني مع غروب شمس الثلاثاء





يوم الثلاثاء، سجل الجنيه السوداني إرتفاع كبيرا في السوق الموازي مقابل الدولار الأمريكي بعد نحو ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب في السودان، وتواصل الهبوط المستمر للجنيه بوتيرة أسرع خلال الأسبوع الجاري .

زادت معاناة السودانيين بإرتفاع كبير للدولار في السوق الموازي خارج السودان والمتمثل في الريال السعودي والدرهم الاماراتي مع انخفاض سعر الدولار في بعض مدن ولايات السودان لنحو 550 جنيها.

بحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) سجل الدرهم الأماراتي 187 جنيها استلام خارج السودان وذلك يعني أن الدولار يعادل 682 جنيها بينما سجل الريال السعودي خارج السودان نحو 170 جنيها وذلك يعني أن الدولار يعادل 637 جنيها بينما سجل الجنيه المصري نحو 19.70 وذلك يعني أن الدولار يعادل أكثر من 700 جنيها.

وأعلن بنك الخرطوم نشرة أسعاره لشراء وبيع العملات الأجنبية في السودان ليوم،، الثلاثاء 18 يوليو 2023 م. وجاءت أسعار الدولار كما يلي.

سعر الدولار في بنك الخرطوم

التحويل

573.68 جنيه للشراء.

577.30 جنيه للبيع.

النقد

567.27 جنيه للشراء.

577.30 جنيه للبيع.

الخرطوم (كوش نيوز)