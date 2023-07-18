انهيار عقار حدائق القبة.. زوجان في شهر العسل وأطفال تحت الأنقاض «القصة الكاملة»





سيطر الحزن على قلوب المصريين نتيجة أحداث مفجعة وقعت صباح أمس الإثنين، لانهيار عقار حدائق القبة، والذي نتج عنه مصرع وإصابة 16 شخصا حتى الآن.

بدأت القصة في شارع مكاوي بمنطقة حدائق القبة، عندما شعر قاطني أحد العقارات بهزة قوية، وعندها هرع البعض لينجى بحياته، بينما لقي البعض الآخر مصرعه أسفل أنقاض العقار المكون من 4 طوابق على مساحة مائة وعشرين مترًا مربعًا. وقال أحد الناجين من انهيار عقار حدائق القبة «نجاتي كانت بمعجزة إلهية.. خرجت من البيت ومشيت تقريبا 3 أمتار بس ولقيت البيت وقع ». وأوضح أيمن أن صديق عمره، أحد سكان عقار حدائق القبة، عاد من إجازة شهر العسل بصحبة زوجته، لمواجهة مصيرهما المفجع في الحادث، حيث لم يتبق من منزله سوى بقايا ملابس وحطام أثاث «كل حاجة اتحولت لكومة تراب في غمضة عين».

فقدت أم طفليها الإثنين في حادث انهيار عقار حدائق القبة، وأكد الناجين أن سبب انهيار عقار حدائق القبة هو قيام أحد السكان حديثًا بهدم حوائط بشقته بالطابق الأول، وأنهم طلبوا منه وقف هذه الأعمال حفاظًا على السلامة الإنشائية للعقار، لكنه لم يستجب أو تحذيرهم. وجاءت أسماء ضحايا انهيار عقار حدائق القبة على النحو التالي «كريمة إبراهيم 25 سنة، ومحمد 39 سنة، وشهد 41 سنة، وروجينا محمد عبد الفتاح 4 سنوات، فاطمة 32 سنة، نسمة 26 سنة، وعلي عام واحد، وغيرهم». وتبين أن سبب انهيار عقار حدائق القبة، قيام أحد قاطني العقار المنهار بإجراء بعض التشطيبات بالشقة الكائنة بالطابق الأرضي، حيث قام بإزالة بعض الحوائط مما أثر على البنية الإنشائية للعقار وتسبب في انهياره.

وأكد مدير التنظيم ومدير منطقة الإسكان بحي حدائق القبة، أن العقار أقيم بغير ترخيص لتشييده قبل صدور قانون البناء، وأنه قد صدر بشأنه قرارا بترميمه لم يتم تنفيذه، وحرر عن ذلك محضر. ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وتقرر صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وكذلك صرف المساعدات للمصابين، بالإضافة إلى رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر. وكشف بيان للنيابة العامة أنها تلقت إخطارًا بانهيار كامل لعقار بمنطقة حدائق القبة، ووجود أربعة عشر شخصًا من قاطنيه تحت أنقاضه، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور. وقامت النيابة العامة بتشكيل فريق انتقل لموقع العقار المنهار، فتبينت بناءه من خمسة طوابق على مساحة مائة وعشرين مترًا مربعًا، ويقطن به ثلاث أسر، وقد تمكن خمس أفراد من الخروج من العقار قبل انهياره، واحتجز أربعة عشر تحت أنقاضه.

وتمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية من استخراج تسعة منهم، إحداهم سيدة مصابة، بينما الثمانية الآخرون متوفون، وجارٍ العمل على استخراج الباقين، وقد ناظرت النيابة العامة جثامين المتوفين، وكلفت مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي عليهم لإعداد تقرير بالوفاة. كانت النيابة العامة كلفت الجهة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين المجاورة للعقار المنهار، وأمرت كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من إدارة الإسكان بمحافظة القاهرة لفحص حالة العقار الإنشائية وملفه الترخيصي، وما اتخذ من إجراءات لتنفيذ قرار الترميم الصادر، وتحديد المتسبب في التقاعس عن تمام تنفيذه، وسند المسئولية في ذلك، وبيان سبب انهيار العقار، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كما أمرت بتشكيل لجنة أخرى من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة القاهرة للانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة اللازمة له وللعقارات المجاورة لتحديد مدى وجوب إخلائها من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإعداد تقرير مفصل بذلك، كما طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة لبيان ملابساتها وجارٍ استكمال التحقيقات.

“صحيفة الأسبوع”