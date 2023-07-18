شارك بأول حصة تدريبية مع فريقه الأميركي.. هؤلاء ضحايا ميسي في إنتر ميامي





تسبب وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأميركي بأزمة إدارية للفريق تتطلب تدخلا سريعا من إدارة النادي لحلها، إذ سيكون أحد اللاعبين المؤثرين في الفريق حاليا ضحية للصفقة الضخمة.

وذكرت شبكة “سي إن إن” (CNN) أنه وبحسب قواعد رابطة الدوري الأميركي للمحترفين فإنه يحق لكل ناد التعاقد مع 3 لاعبين يتجاوزون هيكل الرواتب المعمول به من قِبَل الرابطة فيما يُعرف بـ”قاعدة بيكهام”.

وأُطلقت هذه التسمية على القاعدة نسبة إلى النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام، الذي كان أول لاعب ينضم للدوري الأميركي وفقا لهذه القاعدة، وبالتحديد لفريق لوس أنجلوس غالاكسي عام 2007.

وتسمح القاعدة لأندية الدوري الأميركي بالتعاقد مع نجوم كرة القدم خارج هيكل أجور النادي، من باب التشجيع لجذب نجوم اللعبة كما حدث مع ميسي.

وأكد خورخي ماس مالك إنتر ميامي في وقت سابق أن ميسي سيحصل من النادي على راتب سنوي يتراوح بين 50 إلى 60 مليون دولار.

وأشارت “سي إن إن” إلى أن إنتر ميامي يضم في صفوفه حاليا 4 لاعبين تجاوزوا سقف الرواتب وهم ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوزيف مارتينيز وغريغور بعد أن كانوا خمسة.

ونجح إنتر ميامي خلال الساعات الماضية في التخلص من المكسيكي رودولفو بيزارو عبر إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين ليتنقل اللاعب إلى فريق أيك أثينا اليوناني، ويتوجب حاليا على النادي إنهاء عقد مارتينيز أو غريغور أو تعديل عقد أحدهما من أجل الإيفاء بقواعد سقف الرواتب المنصوص عليه من قبل رابطة الدوري.

وسبق لإنتر ميامي أن تعرّض لغرامة مالية كبيرة عام 2021 تجاوزت حاجز المليوني دولار بسبب تجاوز هذه القاعدة.

وبحسب بيان رابطة الدوري الأميركي في ذلك الوقت فإن انتهاكات إنتر ميامي للقانون تضمنت تصنيفا غير دقيق للاعبين هما بليز ماتويدي وأندريس رييس المفترض أن يكونا ضمن قائمة اللاعبين ممن يحصلون على أجور عالية.

وتضمنت الانتهاكات أيضا إخفاء الأرقام الحقيقية في رواتب لاعبين هم: لياندرو غونزاليس بيريز ونيكولاس فيغال وجوليان كارانزا، وفي ذلك الوقت غرم ماس مالك إنتر ميامي بشكل شخصي بمبلغ 250 ألف دولار.

وقدّم إنتر ميامي ميسي رفقة زميله السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين في حفل حضره الآلاف رغم الظروف الجوية الصعبة.

وألمح ميسي شخصيا إلى موعد أول ظهور رسمي له بقميص إنتر ميامي في المباريات.

وشكر ميسي -الذي شارك مع بوسكيتس بأول حصة تدريبية لهما مع الفريق- جماهير إنتر ميامي وكل من حضر حفل تقديمه وذلك في منشور له عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”، وكتب في ختامه: “نراكم مجددا يوم الجمعة (21 يوليو/تموز الجاري)”، في إشارة إلى مباراة إنتر ميامي ضد كروز أزول المكسيكي في بطولة كأس الدوريات”، التي تشارك فيها أندية من الولايات المتحدة والمكسيك.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة فجر السبت المقبل.

سكاي نيوز

الجزيرة