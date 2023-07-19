سعر الدولار والعملات مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 .. السوق الموازي
مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 585.00 جنيه- في بعض مدن السودان
الدولار الأمريكي : 680.00 جنيه- تسليم خارج السودان
الريال السعودي : 170.00 جنيه
تسليم خارج السودان
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 00000
الدرهم الإماراتي : 185.00 جنيه
تسليم خارج السودان
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 00000
الجنيه الإسترليني : 00000
الجنيه المصري : 19.80 جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
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