عبد العزيز: قوة الدبلوماسية المصرية أسهمت فى تجميع دول جوار السودان السبع





قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني مجدي عبد العزيز ،إن قمة دول جوار السودان ،التي عقدت بالقاهرة مؤخرا، أسست لأمور عديدة أهمها احترام سيادة السودان، وعدم التدخل في شأنه الداخلي ؛ إلى جانب الحفاظ على المؤسسات الوطنية ،كي تقوم بدورها ، موضحا أن الوصول إلي وقف إطلاق النار دون اختراق هدف أساسي لحل الأزمة السودانية، مع الوصول إلى حل شامل لجميع المشكلات التي أدت إلى استخدام السلاح وإطلاق النار.

وأضاف عبد العزيز من خلال برنامج (القارة السمراء) أن هذه القمة كانت المدخل الصحيح لمناقشة الأزمة ، وأن البيان الختامي لها جدد الآمال لدى الشعب السوداني في إنهاء معاناته ، مشيراً إلى أن القيادة المصرية استطاعت بقوتها الدبلوماسية أن تجمع دول جوار السودان السبع بما لديها من خبرة ونظرة ثاقبة ومستقبلية في الشأن السوداني، ما ساهم فى خلق بيئة جيدة لحوار مفتوح وشفاف لكافة القوى السودانية ،لوقف العمليات العسكرية وإنشاء سلطة انتقالية تؤدي إلى انتخابات رئاسية ،وإنشاء جيش وطني قوي.

يذاع برنامج( القارة السمراء) عبر أثير موجات شبكة صوت العرب في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساء السبت، من إعداد وتقديم مروة فؤاد .

“الهيئة الوطنية للإعلام”