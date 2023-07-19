ملخص عمليات يوم الثلاثاء 18 يوليو في السودان





*ملخص عمليات اليوم الثلاثاء 18 يوليو:*

*قصف جوي متوالي و مكثف علي تجمعات العدو بشرق النيل*

*غارة حوية تدمر 10 عربات نقل مشحونة بامدادات لقوات التمرد غرب جبرة الشيخ*

*فريق المهام الخاصة ببحري ينجح في القبض علي 12 من عناصر القوات المتمردة و شاحنة محملة بالمواد الغذائية و عدد من المتعاونين مع التمرد*

*قصف جوي و مدفعي غلي اهداف محددة لتجمعات العدو بالخرطوم بحري*

*استمرار القبض على عناصر المتعاونين و العملاء و الجواسيس من قبل جهاز الامن و المخابرات بامدرمان*

*القبض علي عناصر من قوات التمرد بلغ عددهم 20 فرد بالمناقل قرية العون المسلمية*

*تقرير اللجنة السعودية الاميركية لمراقبة الصراع في السودان تنشر تقريرا مثيرا و مفصلا يؤكد ان قوات التمرد هي من بدات الحرب في 15 ابريل و يدين انتهاكاتها في دارفور منذ بدء الحرب و حتي و يؤكد ان الجرائم ترقى لتكون جرائم حرب.*

*عمليات عسكرية عنيفة للجيش في بري، حي الشاطئ، شارع الستين، المعمورة، اركويت و احياء جنوب الحزام*

**الجيش ينجح في تدمير مخازن و مستودعات لقوات التمرد بشرق النيل*

*قوات و مليشيا التمرد تغتال رئيس حزب المؤتمر السوداني بفرعية كرينق ولاية غرب دارفور*

*تدمير موقع لقيادة العمليات خاص بقوات التمرد بالرميلة بعد قصفه بالمسيرات و اقتحام الموقع بفريق من القوات الخاصة*

*القوات الخاصة بجبل اولياء تضبط كمية كبيرة من الاسلحة و الذخائر كانت في طريقها لقوات التمرد*

*الخارجية المصرية : استقرارالسودان وسلامة شعبه، مصلحة مصرية، ووحدة السودان خط أحمر*

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