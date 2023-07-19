التكامل الاقتصادي وإيران والسودان والحبوب.. الأمين العام للتعاون الخليجي يتحدث





تحدث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لقناة الجزيرة عن ملفات مختلفة، بينها التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والأوضاع في السودان واليمن والعلاقات مع إيران وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي مقابلة تبث في وقت لاحق، قال محمد جاسم البديوي إن الملف الاقتصادي الخليجي “يمثل لدينا التحدي الأكبر والأهم”. وأضاف “نعمل على استكمال بعض العناصر للتوصل إلى التكامل الاقتصادي”، قائلا إن هناك إرادة واضحة لدى قادة الخليج لتحقيق هذا الهدف. وفي شأن آخر، قال محمد جاسم البديوي إن جميع الدول الخليجية رحبت بعملية التطبيع بين السعودية وإيران.

وأوضح أن تطبيع العلاقات بين الرياض وطهران يسهم في استقرار المنطقة. وقال “لدينا رغبة في إجراء محادثات عميقة مع إيران ضمن المواثيق الدولية”.

المناطق الساخنة:

وفي سياق متصل، أبدى البديوي استعداده لمساعدة اليمنيين في حل الأزمة “إذا توفرت لديهم الرغبة الجادة” حسب قوله، معتبرا أن استمرار الأزمة في اليمن سببه ما سماه تعنت الحوثيين في الدخول في حوار جدي. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى أن دول المجلس تدعم خطط الإصلاح في العراق وتبحث مع العراقيين سبل دعمه.

وبخصوص الأزمة في السودان، أوضح محمد جاسم البديوي أن دول الخليج بادرت بالدعوة للتهدئة في والنأي بالشعب عن الحرب، وقال “ندعم جهود التهدئة بالسودان وعلى رأسها المبادرة السعودية الأميركية”، مؤكدا ضرورة السماح بوصول المساعدات لمستحقيها. وعن الحرب الروسية الأوكرانية، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن دول المجلس تحرص على إقامة علاقات متوازنة مع جميع الشركاء. وأضاف “دول الخليج شددت على ضرورة النأي بملف الحبوب عن الحروب والصراعات، وتحدثنا بإسهاب مع الجانب الروسي بشأن أهمية تجديد اتفاق الحبوب”.

“الجزيرة نت”