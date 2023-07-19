شاهد بالفيديو: “تغشيش” طلاب الثانوية عبر مكبرات الصوت في مسجد بالأردن





وثق مقطع فيديو “تغشيش” طلاب الثانوية العامة “التوجيهي”، وذلك خلال تأديتهم امتحان اللغة الإنجليزية في محافظة البلقاء بالأردن، باستخدام مكبرات صوت مسجد.

وسمع خلال الفيديو صوت أحد الأشخاص يغشش الطلاب إجابات الامتحان عبر مكبرات الصوت المخصصة للأذان في أحد المساجد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إن القوة الأمنية المُكلفة بتأمين حراسة إحدى المدارس ضبطت الشخص الذي استخدم مكبرات الصوت لمحاولة تغشيش إجابات امتحان الثانوية العامة. حسب “وسائل إعلام أردنية”

وأشار إلى أنه تم ضبطه داخل المسجد وتم مباشرة التحقيق معه تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه.

“صحيفة المرصد”