شاهد بالفيديو وسم رائج يشعل شبكات التواصل في السودان “أظهر يا حميدتي”





أطلق ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي في السودان وسماً أخذ حيزاً واسعاً من الانتشار، بعنوان: #اظهر_يا_حميدتي.

وجاءت الدعوات من الناشطين رداً على افتراءات الدعم السريع بمحاصرتهم للقيادة العامة للجيش السوداني ونيتهم القبض على البرهان، وبعد ظهور البرهان وسط قادته في مركز العمليات العسكرية أطلق الناشطون هذا التحدي وطالبوا قوات الدعم السريع بالكشف عن مكان “حميدتي” وهل يستطيع أن يظهر للعلن كما حدث أول أيام المعارك أم لا يستطيع.

وكانت تلميحات تشير إلى “وفاة حميدتي” خلال العمليات العسكرية بعد إصابته، بينما أنكر إعلام الدعم السريع هذه المعلومات وأكد أنه موجود ويقود المعارك بنفسه.

شاهد بالفيديو حملة : #أظهر_يا_حميدتي

نقلا عن – “كوش نيوز“